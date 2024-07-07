2024-07-07 15:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، الذي يصادف اليوم 275 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن حصيلة قتلى الحرب، التي تدخل شهرها العاشر، ارتفعت إلى 38153 على الأقل. وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات “55 شهيدًا و123 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة” حتى صباح الأحد. وأشارت وزارة […]

ظهرت المقالة غزة: حصيلة ضحايا الحرب ترتفع إلى 38153 مع دخول الحرب شهرها العاشر أولاً على ايشان.