بعد صولة النزاهة.. مؤسسة شهداء الأنبار تعاود عملها بإجراءات احترازية جديدة

2024-07-07 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

كشف مدير مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار رهيب الهايس، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن معاودة العمل في المحافظة، مشيراً الى فرض إجراءات لمنع وصول التعويضات لغير المستحقين.

وقال الهايس في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "مؤسسة الشهداء عادت للعمل في محافظة الأنبار، بعد نقللها إلى بغداد في وقت سابق"، مشيراً الى انها "عادت للعمل في المحافظة لإنجاز معاملات الشهداء والمصابين".

وأضاف أن "المؤسسة تقوم بعملها بشكل يومي، وهنالك ضوابط وتعليمات لمنع وصول الرواتب والتعويضات إلى غير المستحقين"، مبيناً أن "انجاز المعاملات يتم بإجراءات سلسلة وبعيدا عن التعقيدات وهنالك عقوبات صارمة ضد من يحاول ابتزاز المراجعين وطلب الرشاوى منهم".

وفي وقت سابق قررت مؤسسة الشهداء نقل فرعها في الأنبار إلى العاصمة بغداد، في ظل الاتهامات وشكاوى الفساد وحملة الاعتقالات التي شنتها هيئة النزاهة على دوائر التقاعد والتعويضات والشهداء، واتهامات بوجود فساد ورشاوى من المواطنين.

وكشف جهاز الأمن الوطني، مطلع العام الحالي عن تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب، مبيناً أنه بعد جهد استخباري وميداني دام لأكثر من ثلاثة أشهر نفذ عملية نوعية مشتركة اسفرت عن الإطاحة بأكبر وأخطر شبكة من الفاسدين المتورطين بقضايا اختلاس المال العام وتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الأنبار وبغداد وصلاح الدين مع إلقاء القبض على 34 متهماً من بينهم موظفون كبار كانوا يعملون في مديرية التقاعد العامة ومديريتي تقاعد الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن موظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد وضباط ومنتسبين ومعقبين.