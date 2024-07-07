إصابة مقلقة لنجم ريال مدريد في كوبا أمريكا

2024-07-07 16:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد لإصابة قوية خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، اضطر البرازيلي رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، لطلب التبديل بعد أن تعرض لتدخل عنيف للغاية من قبل ناهيتان نانديز لاعب أوروجواي الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل تقنية الفيديو.وطلب رودريجو من المدرب الخروج من الملعب، لأنه لا يستطيع تحمل الألم.وشاهد رودريجو ركلات الترجيح الحاسمة من على مقاعد البدلاء مع كيس من الثلج على كاحله.وذهب رودريجو إلى غرفة الملابس لإجراء الفحوصات الأولية وكان يبدو عليه الإحباط وخيبة الأمل بسبب خسارة منتخب البرازيل.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ما رفع حالة القلق تجاه رودريجو أنه غادر ملعب أليجيانت (لاس فيجاس) يعرج ويواجه صعوبة في المشي.وأوضحت أن هناك شكوكًا حول إمكانية لحاق رودريجو بفترة إعداد ريال مدريد، استعدادًا للموسم الجديد.وقادت ركلات الترجيح منتخب أوروجواي للصعود للدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، على حساب البرازيل، عقب فوزه 4-2.