2024-07-07 16:36:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت مديرية توزيع كهرباء ديالى، يوم الأحد، عن انقطاع خطوط كهرباء إيران المجهزة للطاقة الكهربائية في المحافظة، منذ يوم أمس دون معرفة الاسباب. وقال مسؤول فرع توزيع كهرباء ديالى سيف السعيدي، لمنصة “إيشان”، إن “خطوط الكهرباء الايرانية المجهزة لمحافظة ديالى توقف مساء أمس السبت بشكل مفاجئ”. وأشار إلى أنه “لا يزال الاطفاء مستمر حتى […]

ظهرت المقالة انقطاع خطوط الكهرباء الإيرانية عن محافظة ديالى دون معرفة الأسباب أولاً على ايشان.