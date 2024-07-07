2024-07-07 16:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، ان أنقرة ستوجه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وقد تكون في أية لحظة، مؤكداً أن العراق وروسيا لديهما مقاربة بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وقال أردوغان في تصريح نقلته وسائل تركية، إنه “سيوجه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وقد تكون هذه الدعوة في […]

ظهرت المقالة أردوغان: العراق وروسيا لديهما مقاربة بشأن تطبيع العلاقات التركية السورية أولاً على ايشان.