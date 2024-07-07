هيئة الاستثمار: اتفاقية سنغافورة ستسرع في زيادة التصنيف الدولي للعراق

2024-07-07 16:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، أن اتفاقية سنغافورة ستسرع في زيادة التصنيف الدولي للعراق، فيما أوضحت بشأن تمويل مشاريع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالعراق.

وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التصنيف الاستثماري للدول الناشئة في عام 2024 والذي أجراه FDI Intelligence احتل العراق فيه المرتبة الرابعة في دلالة على الثقة التي وفرها الاستثمار في العراق وتحديداً الهيئة الوطنية للاستثمار في توفير بيئة تشريعية آمنة للمستثمر من أجل ان يحل في العراق وترد رؤوس الأموال الكبيرة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أن "اتفاقية سنغافورة سوف تعجل وتسرع في زيادة تصنيف العراق الدولي، والذي يعد تصنيفاً سيادياً لكل العالم وبالتالي سيعرف تصنيف العراق عندما يكون جيداً".

ولفت إلى أن "جميع المستثمرين في العالم سوف يحلون بدون أي قيد أو شرط ما دامت البيئة التشريعية موجودة وحاكمة لعملهم في العراق، وبالتالي عملية جذب الأموال لدخولها ستسير بسهولة ويسر".

وأشار إلى أن "تمويل المشاريع قد يكون داخلياً وقد يكون خارجياً، فانضمام العراق دولياً إلى الاتفاقات ستكون العملية بشأن المستثمرين الأجانب محكومة ضمن الاتفاقيات، أما إذا كان المستثمر محلياً أو عربياً وأراد أخذ تمويل فيخضع إلى القوانين العراقية في التمويل".