رئيس البرلمان العربي: العراق دولة محورية ومهمة في منظومة العمل العربي المشترك

2024-07-07 16:48:02 - المصدر: واع

القاهرة - واعأكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الأحد، أن العراق دولة محورية ومهمة في منظومة العمل العربي المشترك.وذكر البرلمان العربي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استقبل قحطان طه خلف الجنابي سفير جمهورية العراق الجديد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي في القاهرة، حيث أعرب له عن خالص التهاني القلبية بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيا له المزيد من التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه".وأكد العسومي، خلال اللقاء، "دعم البرلمان العربي الكامل للعراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والسعي نحو تعزيز علاقاته مع محيطه العربي، خاصة وأن العراق مقبل على استضافة القمة العربية المقررة العام القادم 2025م"، مؤكدًا أن "العراق يمثل دولة محورية ومهمة في منظومة العمل العربي المشترك".بدوره، أكد السفير العراقي "حرص العراق على تعزيز وتطوير علاقاته مع الدول العربية، بما يحقق مصالح العراق وأشقائه العرب، فضلا عن الاستفادة من الإمكانيات والخبرات العربية في تطوير البنية التحتية والاستثمار في العراق".وشدد السفير، على أن "الأمن والاستقرار ضرورة حتمية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية، وأن العراق يبذل كل مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الإقليميين، بما يساعد على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا "دعم العراق لجهود البرلمان العربي، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعب العربي الكبير".