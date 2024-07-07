السيد الحكيم والعامري يؤكدان دعمهما لمسارات حكومة السوداني بمجال البناء والإعمار

2024-07-07 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري على دعم مسارات حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مجال البناء والإعمار.وذكر السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "التقينا صباح اليوم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، حيث دعونا لاستكمال الاستحقاقات النيابية المتمثلة باختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، ودعونا المكون السني الكريم إلى الوحدة وحسم الاختيار لتسهيل المهمة على بقية الكتل".وأضاف، أننا "جددنا دعمنا لمسارات حكومة السوداني في مجال البناء والإعمار، وأكدنا ضرورة تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين خاصة مع دخول فصل الصيف ذروته القصوى".وجدد السيد الحكيم مع العامري على "ضرورة إيقاف الحرب في غزة والعمل على عدم توسعها، وإعمار المدينة وإعادة أهلها النازحين، وحمّلنا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب بسكوته عما يجري من انتهاك للحرمات والقوانين والأعراف الدولية".