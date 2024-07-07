خسارة ثالثة لطائرة العراق في البطولة العربية

2024-07-07 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئين للكرة الطائرة، يوم الأحد، أمام نظيره السعودي بثلاثة اشواط دون مقابل، في ثالثة خسارة له في البطولة العربية.

وجرت المباراة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة بغداد، ضمن منافسات البطولة العربية المقامة منافساتها حالياً في قاعة قصر الرياضة بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب العراقي تعرض لخسارتين أمام الكويت وليبيا ضمن منافسات البطولة العربية.

وكان الاتحاد العربي للكرة الطائرة قد كلف الحكم العراقي زانا حمه رؤوف لقيادة لقاء المنتخبين البحريني والقطري كحكم أول.