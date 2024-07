حريق يلتهم كرفانات لتصفية المياه في قاعدة الإمام علي الجوية بالناصرية

2024-07-07 17:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اندلع حريق في قاعدة الإمام علي الجوية غرب الناصرية، اليوم، أتى على 10 كرفانات تستخدم لمحطة تصفية مياه الـ RO. وذكر مصدر لشبكة اخبار الناصرية ان فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث وإخماد النيران قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى في القاعدة. وأسفر الحريق...

