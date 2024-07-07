خطة حكومية مستقبلية لإنتاج الطحين الصفر بنسبة 100‎%

2024-07-07 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن خطة تسويقية مستقبلية لإنتاج الطحين الصفر عراقياً بنسبة 100‎، وفيما أشارت إلى أن الإنتاج المحلي صحي تماما ودون أية إضافات، أكدت أن العراق يستهلك أكثر من مليون و700 طن سنوياً من هذه المادة. وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، محسن نامس: إن العراق من البلدان التي تستهلك كميات كبيرة من الصمون والخبز وهما مادتان أساسيتان بكل مائدة، ويستورد كميات كبيرة من هذه المادة سنويا. وأضاف، أن الطحين المستورد يحتوي على نسبة عالية من مادة الجلوتين وحسب الفحوصات ظهرت في بعض المنتجات مواد كيمياوية، فيما يتميز إنتاج الطحين الصفر المحلي بكونه صحياً أكثر وخالٍ من أية إضافات. وتابع أن الشركة قامت بتقديم تسهيلات لست مطاحن جديدة بتوفير مادة الحنطة المحلية والمستوردة 4 منها في بغداد وواحدة في كربلاء المقدسة والأخيرة في دهوك، بكتبٍ رسمية عنونت إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب، مؤكداً أن الأشهر القادمة ستشهد دخول أكثر من 10 مطاحن لغرض إنتاج مادة الطحين الصفر وتسويقها ضمن المنافذ التسويقية. ونوه بأن الشركة تلقت طلبات عديدة ولديها أكثر من 56 موافقة أمام مطاحن تعمل بالنظام التجاري يتم إدخالها ضمن الخطة تباعاً عندما تحصل الموافقات الرسمية لغرض استيراد مادة الحنطة وإنتاج الطحين الصفر وبيعه في الأسواق أو توزيعه على الأفران والمخابز. وتابع: لدينا خطة تسويقية مستقبلية تتمثل بإنتاج الطحين الصفر عراقياً بنسبة 100‎، مع تحقيق الاكتفاء ذاتياً، مؤكداً أن العراق يستهلك أكثر من مليون و 700 طن سنوياً من إنتاج الطحين الصفر.