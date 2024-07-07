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دولة عربية تتوقع جذب استثمارات تركية بمليار دولار خلال 18 شهراً

دولة عربية تتوقع جذب استثمارات تركية بمليار دولار خلال 18 شهراً
دولة عربية تتوقع جذب استثمارات تركية بمليار دولار خلال 18 شهراً
2024-07-07 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
تتوقع مصر جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهرا ، بما في ذلك في مختلف الصناعات ، وأهمها الملابس والأجهزة المنزلية والهندسة الكهربائية ، بحسب ما أفادة مسؤول حكومي مطلع على الملف للشرق.  وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة المصرية ، فإن إجمالي حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز 3 مليارات دولار من خلال 1700 شركة. وقال المسؤول ، الذي تحدث إلى الشرق، شرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يتم الكشف عن المعلومات ، إن القاهرة تعتزم زيادة التجارة مع أنقرة بنسبة 15 ٪ خلال العامين الحاليين والقادمين ، لتصل إلى 7.2 مليار دولار ، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار بنهاية عام 2023. أهم السلع المتبادلة بين البلدين هي الأسمدة والأسلاك الكهربائية والأقمشة والملابس الجاهزة وحديد التسليح والسيارات وزيت الصويا والذرة الصفراء والأعلاف والأجهزة المنزلية.

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