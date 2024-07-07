2024-07-07 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تتوقع مصر جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهرا ، بما في ذلك في مختلف الصناعات ، وأهمها الملابس والأجهزة المنزلية والهندسة الكهربائية ، بحسب ما أفادة مسؤول حكومي مطلع على الملف للشرق. وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة المصرية ، فإن إجمالي حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز 3 مليارات دولار من خلال 1700 شركة. وقال المسؤول ، الذي تحدث إلى الشرق، شرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يتم الكشف عن المعلومات ، إن القاهرة تعتزم زيادة التجارة مع أنقرة بنسبة 15 ٪ خلال العامين الحاليين والقادمين ، لتصل إلى 7.2 مليار دولار ، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار بنهاية عام 2023. أهم السلع المتبادلة بين البلدين هي الأسمدة والأسلاك الكهربائية والأقمشة والملابس الجاهزة وحديد التسليح والسيارات وزيت الصويا والذرة الصفراء والأعلاف والأجهزة المنزلية.