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السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار

السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار
السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار
2024-07-07 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 رخصة صناعية جديدة في أبريل الماضي ، بحجم استثمار بلغ 2.2 مليار ريال 587 مليون دولار ، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر نفسه 410 تراخيص. ويشير التقرير الذي نشره المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدين التابع للوزارة ، اليوم الأحد ، إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج في أبريل الماضي بلغت 67 مصنعا ، باستثمارات بلغت 1.5 مليار ريال 400 مليون دولار ، برئاسة مصانع الأغذية التي تضم 12 مصنعا ، ثم مصانع المواد الكيماوية والمنتجات الكيماوية التي تضم 11 مصنعا ، وكذلك منتجات المطاط والبلاستيك التي تضم 10 مصانع. وأشار التقرير إلى أن المصانع المحلية شكلت إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج ، خلال الشهر نفسه ، بنسبة 92.5٪ ، وفقا لنوع الاستثمار ، تليها المصانع المشتركة بنسبة 5.9 ٪ ، ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 1.49٪.

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