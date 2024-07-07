2024-07-07 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 رخصة صناعية جديدة في أبريل الماضي ، بحجم استثمار بلغ 2.2 مليار ريال 587 مليون دولار ، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر نفسه 410 تراخيص. ويشير التقرير الذي نشره المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدين التابع للوزارة ، اليوم الأحد ، إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج في أبريل الماضي بلغت 67 مصنعا ، باستثمارات بلغت 1.5 مليار ريال 400 مليون دولار ، برئاسة مصانع الأغذية التي تضم 12 مصنعا ، ثم مصانع المواد الكيماوية والمنتجات الكيماوية التي تضم 11 مصنعا ، وكذلك منتجات المطاط والبلاستيك التي تضم 10 مصانع. وأشار التقرير إلى أن المصانع المحلية شكلت إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج ، خلال الشهر نفسه ، بنسبة 92.5٪ ، وفقا لنوع الاستثمار ، تليها المصانع المشتركة بنسبة 5.9 ٪ ، ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 1.49٪.