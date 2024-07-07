خلال 2024.. العراق أكبر وجهة للصادرات الحبوب والبقول التركية

2024-07-07 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

احتلّ العراق الوجهة الأكبر للصادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها ، التركية خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال رئيس مجلس إدارة قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جمعية المصدرين الأتراك تيرياكي أوغلو، إن إجمالي صادرات قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها ارتفعت خلال العام الحالي والذي يشمل المنتجات الغذائية الأساسية مثل البسكويت ودقيق القمح والزيوت النباتية والمنتجات السكرية والكاكاو والمعكرونة، بنسبة 6.9 في المائة إلى 5.9 مليارات دولار في نهاية الأشهر الستة من العام الحالي 2024. وتابع القول انه، في فترة الأشهر الستة التي زادت فيها الإيرادات المتحصل عليها من العراق، حيث كان أكبر وجهة للصادرات، بنسبة 10.7 في المائة، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية في صادرات القطاع. وأردف أوغلو القول: في هذه الفترة، بلغ إجمالي صادرات البسكويت والمعجنات والزيوت النباتية ودقيق القمح 811 مليون دولار، و 696 مليون دولار، و 675 مليون دولار على التوالي.