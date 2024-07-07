ليوث الرافدين يلاقي نظيره السوري في البطولة العربية لكرة اليد

2024-07-07 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني للأشبال بكرة اليد في الساعة الثامنة من مساء، اليوم الأحد، رابع مبارياته، مع نظيره السوري.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "ليوث الرافدين أكمل استعداداته لهذه المباراة ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في مباراتيه السابقتين أمام البحرين والسعودية ".وأضاف، أن "المباراة ستقام في قاعة السلام ضمن منافسات البطولة العربية الأولى للأشبال (زون الشام والخليج)، المقامة في محافظة النجف الأشرف بمشاركة منتخبات العراق، السعودية، البحرين، الأردن، وسوريا".وأشار الى أن "مباراة السعودية و الأردن ستسبق مباراة منتخبنا حيث ستقام في الساعة السادسة مساءً"، لافتا الى إلى أن "ليوث الرافدين استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الأردني بنتيجة (40 - 28)، فيما خسر مباراته الثانية أمام المنتخب البحريني بـ(35-18)، وخسر ثالث مبارياته أمام المنتخب السعودي بنتيجة (44-26) هدفا".