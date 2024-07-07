2024-07-07 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف الاشرف زيد طارق، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن استهداف عجلته بعبوة صوتية، مبيناً أن الاستهداف يأتي بعد تصديه للعمل الأمني والرقابي داخل المحافظة.

وقال طارق في منشور على صفحته في الفيس بوك تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصدي للعمل الأمني والرقابي، والذي يشمل تأمين المحافظة ومحاربة تجار المخدرات التي تعتبر أخطر آفة موجودة في العراق، بالإضافة إلى التصدي لجرائم السرقات ومراقبة المشاريع والخدمات الأساسية في المحافظة، لأن محافظة النجف تعتبر مركزًا دينيًا وحضاريًا وثقافيًا، تم فجر اليوم تعرضي إلى استهداف، حيث تم وضع عبوة صوتية على العجلة الخاصة بي بالقرب من منزلي، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية فقط".

وتابع أن "التهديدات والضغوط لا تهمني، بل يهمني متابعة قضايا الأمن ومحاربة تجار المخدرات والفساد في المحافظة، والحفاظ على مدينة أمير المؤمنين (عليه السلام)، والوقوف مع الشعب الكريم ضد الفساد".