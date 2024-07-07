اخلاء ومصادرة فورية.. "حظر شامل" للمواشي والأغنام في مدينة عراقية

2024-07-07 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن بدء تطبيق قرار فوري باخلاء اشهر مدن شرق العراق من الماشية والأغنام.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" ابتداءً من اليوم تم منح كوادر البلدية أوامر بمصادرة فورية لكل قطعان الماشية والاغنام التي ترعى ضمن حدود البلدية لمدينة بعقوبة في أول اجراء من نوعه بعد 2003".

واضاف انه" لااستثناءات في اي منطقة والقرار هو بالاساس تفعيل لبند قانوني موجود، لكن الاوضاع التي مرت بها بعقوبة تسببت بالتريث في تطبيقه لسنوات طويلة، لكن الوضع تغير وتم اعطاء الضوء الاخضر بمصادرة فورية لكل القطعان والاغنام ومنع وجود اي حظائر في الازقة والاحياء".

واشار الحيالي الى ان "اخلاء بعقوبة من قطعان الماشية والاغنام قرار لارجعة فيه وهو امتثال للقانون ودعم لملف البيئة خاصة مع كثرة الشكاوي".