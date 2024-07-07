2024-07-07 18:54:07 - المصدر: منصة إيشان

مع انتشار حالات الانتحار في العراق، ولأسباب متعددة، إلا أن حادثة جديدة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدمة أب بولده الذي انتحر في بغداد. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهد انتشار مقاطع مصورة، لشخص يتحدث مع نفسه، أمام مجلس عزاء ابنه الذي شنق نفسه داخل منزله، بسبب الرسوب في امتحانات الثالث المتوسط. وبحسب مقربين، […]

ظهرت المقالة رآه معلقاً بحبل.. أب يدخل مستشفى الأمراض النفسية بعد انتحار ابنه في بغداد أولاً على ايشان.