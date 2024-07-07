البنك المركزي يرفع "مشروع نظام التجارة الإلكترونية" إلى مجلس الوزراء لإقراره

2024-07-07 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، (7 تموز 2024)، عن رفع ورقة "مشروع نظام التجارة الإلكترونية" إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.

وذكر بيان للبنك، تلقته "بغداد اليوم"، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (24079)، لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة".

وأسهمت اللجنة بحسب البيان "بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة، وشدّد اعضاء اللجنة على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة".

فيما اتفق الحاضرون على "رفع (ورقة النظام) إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه" وفقاً للبيان.