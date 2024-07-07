البنك المركزي يعلن رفع "ورقة النظام" لمجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية

2024-07-07 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن رفع "ورقة النظام" الى مجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق.وقال البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (24079) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية".وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة"، لافتا الى أن "اللجنة أسهمت بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة".وشدّد أعضاء اللجنة "على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة ".واتفق الحاضرون على رفع "ورقة النظام" إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.