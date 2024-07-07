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قائمة مسائية.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

قائمة مسائية.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
قائمة مسائية.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
2024-07-07 19:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، أمام الدينار، بشكل طفيف مساء اليوم الأحد، (7 تموز 2024)، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار: 

أربيل: 149.100 دينار

البصرة:  148.900 دينار

بغداد: 149.100 دينار

يشار الى ان أسعار البيع تبلغ 150000 للمائة دولار والشراء 148000 ألف دينار.

يذكر ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.

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