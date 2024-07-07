قائمة مسائية.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
2024-07-07 19:12:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
ارتفعت أسعار صرف الدولار، أمام الدينار، بشكل طفيف مساء اليوم الأحد، (7 تموز 2024)، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف للمائة دولار:
أربيل: 149.100 دينار
البصرة: 148.900 دينار
بغداد: 149.100 دينار
يشار الى ان أسعار البيع تبلغ 150000 للمائة دولار والشراء 148000 ألف دينار.
يذكر ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.