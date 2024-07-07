رئيس الوزراء: خطط الحكومة في تنمية وتطوير الواقع الخدمي لا تقتصر على مراكز المدن

2024-07-07 19:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن خطط الحكومة في تنمية وتطوير الواقع الخدمي لا تقتصر على مراكز المدن.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السوداني، استقبل مجموعة من أسر شهداء الحشد الشعبي، من مناطق شمال محافظة البصرة"، لافتا الى أن "السوداني أثنى في مستهل اللقاء، على تضحيات الشهداء وصبر عوائلهم، وما يشكله وجودهم من دليل على قوة تلاحم شعبنا، والافتخار بعطاء الشهداء الذين هم سبب الاستقرار والسلم الاجتماعي الذي ننعم به اليوم".وأشار السوداني - بحسب البيان - إلى أن "ما تقدمه الحكومة من رعاية لذوي الشهداء هو جزء من الوفاء لتلك التضحيات السخية، وعرفان لا يكافئ ما قدموه في مقارعة الإرهاب وتحرير الأرض".و بين أن "خطط الحكومة في تنمية وتطوير الواقع الخدمي للمواطنين، لا تقتصر على مراكز المدن، بل تمتد إلى كل نواحي ربوع عراقنا العامرة، وهو ما كان جزءا من أهداف زيارتنا الأخيرة إلى محافظة البصرة، وعلى وجه الخصوص مناطق شمال المحافظة".وأضاف البيان، أن "السوداني استمع إلى مطالب الأهالي وملاحظاتهم وأبرز ما يواجهونه من عقبات معيشية، ووجه بحلِّها وتلبية متطلبات أسر الشهداء واحتياجاتهم".