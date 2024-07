2024-07-07 19:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استهدفت عبوة ناسفة، فجر اليوم الأحد، منزلاً في حي الشموخ بمدينة الناصرية، ما أسفر عن أضرار مادية في واجهة المنزل وسيارتين مدنيتين كانتا متوقفتين بالقرب منه. وأكد مصدر أمني لشبكة اخبار الناصرية أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في...

