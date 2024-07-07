انتهاء المرحلة الاولى لفك اختناقات الكهرباء بأكثر من ألفي عمود ومحولة ومحطة

2024-07-07 20:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، انتهاء المرحلة الاولى من فك الاختناقات بأكثر من ألفي عمود ومحولة ومحطة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ملاكاتها أكملت المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في مناطق الزعفرانية والمدائن والنهروان والكرخ وحي أور و‏العبيدي والأمين والبنوك والبلديات في العاصمة بغداد"، مبينة انها "شملت إنشاء 3 محطات كهربائية جديدة بقدرة 11/33 كيلوفولت، ونصب نصب 223 محولة حديثة بقدرة 11 كيلوفولت، فضلاً عن إقامة شبكة من 1770 عمودًا كهربائياً".

وأضافت أن "الحملة تضمنت مد أكثر من 227 ألف متر من الكابلات والأسلاك، موزعة بين 108 آلاف متر من أسلاك الألمنيوم و93 ألف متر من كابلات الضغط العالي و26 ألف متر من كابلات الضغط المنخفض"، مشيرة الى أنه "من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز التيار الكهربائي وتأمين ساعات تجهيز ‏مستقرة للمواطنين".