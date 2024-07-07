قائد عمليات بغداد: خطة محرم الحرام لا تتضمن أية قطوعات

2024-07-07 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمةأوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأحد، مضامين خطة تأمين أجواء شهر محرم الحرام، وفيما أشار إلى أنها ستسهل حركة زائري الكاظمية المقدسة، أشار إلى أنها لن تتضمن أية قطوعات للطرق.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات بغداد أعدت خطة متكاملة لشهر محرم ابتدأتها بتنفيذ عمليات استباقية بأطراف العاصمة وتضمنت تفعيل الجهد الاستخباري وتأمين الأماكن المقدسة وايضا الجوامع والحسينيات والأماكن التي تقام فيها مجالس العزاء الحسيني".وأضاف، أنه "لا توجد أية قطوعات خلال شهر محرم الحرام"، مشيرا الى أن "هناك تسهيلات كبيرة لمرور الزائرين خلال الزيارة في بغداد نحو الكاظمية المقدسة ".