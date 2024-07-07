وزير الداخلية يصل الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع

2024-07-07 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، الى دولة الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى".وأضافت، أنه "كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، الشيخ فهد اليوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية في دولة الكويت".