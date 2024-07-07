2024-07-07 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مسؤول مفارز تفخيخ العجلات في تنظيم داعش جنوبي العاصمة، المُكنّى بـ “الفيتر”. وذكرت القيادة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أن “قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وأمن المحمودية، واستخبارات قيادة الشرطة الاتحادية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وبعملية […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد تطيح بـ “الفيتر”: كان مسؤولاً عن مفارز تفخيخ عجلات داعش أولاً على ايشان.