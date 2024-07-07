2024-07-07 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

نعى النائب السابق عبد الأمير التعيبان، اليوم الأحد، عقيداً في وزارة الداخلية، قضى على يد عصابات تهريب المخدرات. وقال التعيبان في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “ببالغ الحزن وعميق اللوعة والاسى تلقيت خبر استشهاد ابن العم العقيد علي حميد الدبي اثر عملية اغتيال غادرة من قبل عصابات تهريب المخدرات في مدينة العمارة”. وأضاف: “إلى جنات الفردوس […]

ظهرت المقالة ميسان.. استشهاد عقيد في وزارة الداخلية على يد عصابات متخصصة بتهريب المخدرات أولاً على ايشان.