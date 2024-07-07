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ميسان.. استشهاد عقيد في وزارة الداخلية على يد عصابات متخصصة بتهريب المخدرات

ميسان.. استشهاد عقيد في وزارة الداخلية على يد عصابات متخصصة بتهريب المخدرات
ميسان.. استشهاد عقيد في وزارة الداخلية على يد عصابات متخصصة بتهريب المخدرات
2024-07-07 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

نعى النائب السابق عبد الأمير التعيبان، اليوم الأحد، عقيداً في وزارة الداخلية، قضى على يد عصابات تهريب المخدرات. وقال التعيبان في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “ببالغ الحزن وعميق اللوعة والاسى تلقيت خبر استشهاد ابن العم العقيد علي حميد الدبي اثر عملية اغتيال غادرة من قبل عصابات تهريب المخدرات في مدينة العمارة”. وأضاف: “إلى جنات الفردوس […]

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