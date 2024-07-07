2024-07-07 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف المسؤول المشرف على المستشارية التجارية الايرانية في بغداد فرزاد بيلتن، عن تجاوز صادرات بلاده إلى العراق، ثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالي. وقال بيلتن، في تصريح نقلته وكالة “إيرنا”، إن “صادرات السلع الايرانية المتجهة الى العراق، سجلت في غضون الاشهر الثلاثة الماضية زيادة بواقع 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة مسؤول إيراني من بغداد: صادراتنا إلى العراق تجاوزت 3 مليارات دولار في ثلاثة أشهر أولاً على ايشان.