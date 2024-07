العبوة الناسفة التي انفجرت اليوم الاحد استهدفت منزل محافظ ذي قار السابق

2024-07-07 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر مسؤول في محافظة ذي قار ان العبوة التي انفجرت فجر اليوم الاحد استهدفت منزل محافظ ذي قار السابق وعضو مجلس المحافظة الدكتور المهندس محمد هادي الغزي في حي الشموخ بمدينة الناصرية. وبحسب المصدر فان الانفجار أسفر عن أضرار مادية في واجهة المنزل وسيارتين مدنيتين كانتا متوقفتين...

