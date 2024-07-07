عاصفة جديدة تهدد إنتاج النفط الأميركي وإغلاق المواني

2024-07-07 21:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يواجه إنتاج النفط الأميركي تهديدًا جديدًا بسبب عاصفة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المواني، وما يتبعه من توقّف مؤقت لشحنات النفط الخام. ووفق تقارير، حذّر خفر السواحل الأميركي من احتمال إغلاق مواني تكساس من كوربوس كريستي إلى هيوستن، وبدأ في تقييد حركة السفن بسبب العاصفة الاستوائية بيريل. إذ من المتوقع أن تتحول تلك العاصفة إلى إعصار، قبل أن تصل إلى اليابسة، بحلول صباح يوم الإثنين 8 يوليوتموز 2024 في بورت لافاكا، وهو مركز خطوط الأنابيب. ويقع معظم إنتاج النفط والغاز البحري في شمال الخليج شرق المسار المتوقع للعاصفة بيريل. شركة شل تتحرك تحركت عدّة شركات نفط وغاز لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة العاصفة بيريل، ما قد يُلقي بظلاله على إنتاج النفط الأميركي، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. من جانبها، تواصل شل Shell مراقبة الإعصار بيريل؛ إذ أعلنت إجلاء جميع الموظفين وأكملت الإغلاق الآمن للإنتاج، بإجراء احترازي في أصولها في بيرديدو. كما قامت الشركة بإجلاء جميع الموظفين في منشأة ويل التابعة لها، التي من غير المقرر أن تبدأ عملياتها حتى وقت لاحق من العام الجاري 2024. وقالت الشركة في بيان: لقد أوقفنا مؤقتًا بعض عمليات الحفر بأمان، ولكن لا توجد حاليًا أيّ تأثيرات أخرى في إنتاجنا عبر خليج المكسيك. وتابعت: سنواصل مراقبة تقارير الطقس والتعامل وفقًا لذلك كما هو الحال دائمًا، فإن الأولوية القصوى لشركة شل هي سلامة موظفينا والبيئة وأصولنا. موقف الشركات الأخرى قالت شركة جيبسون إنرجي Gibson Energy، التي تدير محطة نفط كبيرة في كوربوس كريستي، إن العمليات مستمرة، لكنها ستتخذ المزيد من الخطوات حسب التوقعات. وفي الوقت نفسه، كانت شركة شيفرون Chevron تنقل الموظفين غير الأساسيين من منشآتها في خليج المكسيك، في حين ظل الإنتاج من أصولها المشغّلة طبيعيًا. وتضمنت جهود الشركة تسريح الموظفين في أنكور، إذ ما يزال الإنتاج الأول على المسار الصحيح للربع الثالث من العام الجاري 2024، نقلًا عن منصة أوفشور إنرجي Offshore Energy. ومن جانبها، قالت شركة ميرفي أويل Murphy Oil، إنها لم توقف الإنتاج، أو تقوم بإجلاء الموظفين، وتواصل مراقبة العاصفة. وبالمثل، شرعت شركة النفط البريطانية بي بي BP بالاستعداد لمواجهة العاصفة الاستوائية بيريل، إذ أشارت التوقعات إلى أنها قد تتجه إلى غرب خليج المكسيك في صورة إعصار خلال الأيام التالية. وفي 3 يوليوتموز 2024، نقلت الشركة الموظفين غير الأساسيين من منصة ماد دوغ الخاصة بها. وبمجرد ظهور بيانات جديدة في اليوم التالي، أشارت الشركة إلى أن التوقعات أظهرت أن بيريل لم تعد تمثّل تهديدًا كبيرًا لأصولها في خليج المكسيك. العاصفة الاستوائية بيريل قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن العاصفة الاستوائية بيريل كانت تتحرك يوم السبت 6 يوليوتموز 2024 مع رياح قصوى تصل سرعتها إلى 60 ميلًا في الساعة 95 كيلومترًا في الساعة، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ويُمكن أن تجلب العاصفة بيريل رياحًا شديدة القوة إلى ميناء كوربوس كريستي، أكبر مركز لتصدير النفط في أميركا؛ ولهذا السبب، يقيد خفر السواحل حركة المرور أو يغلق الميناء. ويمثّل الإنتاج البحري في خليج المكسيك الأميركي، البالغ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، نحو 14 من إجمالي إنتاج الخام الأميركي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأيّ تأثير في الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الأميركي ودرجات الخام البحرية. يُذكر أن إنتاج النفط الأميركي قد ارتفع في مارسآذار 2024 بمقدار 77 ألف برميل يوميًا، ليسجل أعلى مستوى في 4 أشهر، بحسب تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة، حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه. وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 13.182 مليون برميل يوميًا خلال مارسآذار 2024، مقارنةً بـ13.105 مليون برميل يوميًا خلال الشهر السابق له. أسعار النفط في سياقٍ متصل، تراجعت أسعار النفط بنسبة 1 في نهاية تعاملات يوم الجمعة 5 يوليوتموز 2024، لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وجرى تداول أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريلنيسان، بفضل آمال الطلب القوي على الوقود في الصيف، وبعض المخاوف بشأن الإمدادات. في ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبرأيلول 2024، بنسبة 1، لتصل إلى 86.54 دولارًا للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أغسطسآب 2024، بنسبة 0.86 إلى 83.16 دولارًا للبرميل، مقارنة مع إغلاق الأربعاء، إذ لم تحدث تسوية الخام الأميركي أمس الخميس، بسبب عطلة في الولايات المتحدة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنسبة 2، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة مقرّها واشنطن. وكانت أسعار النفط لخام برنت قد سجلت أعلى مستوياتها منذ أبريلنيسان، يوم الخميس 4 يوليوتموز، لتستقر فوق 87 دولارًا للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضًا في المخزونات الأميركية. وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 12.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 28 يونيوحزيران 2024، ليصل الإجمالي إلى 448.5 مليون برميل.