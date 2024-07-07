الموجة الخامسة.. 52 درجة مئوية تضرب العراق نهاية الأسبوع

2024-07-07 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يترقب العراقيون، موجة حارة جديدة نهاية الأسبوع الحالي هي الخامسة من نوعها منذ بداية موسم الصيف الحالي.

وبحسب خرائط الطقس ومراصد جوية، تتبعتها "بغداد اليوم"، فان الكتلة الهوائية الحارة ستشتد فوق العراق إبتداءً من الأربعاء المقبل مع مؤشرات لوصول الحرارة القصوى ببغداد إلى 50 مْ يوم الخميس المقبل.

وستتجاوز ذلك الرقم في مناطق عديدة وبدءاً من جنوب بغداد ووصولاً إلى جنوب العراق في ذروة الموجة الحارة، حيث ستتراوح العظمى بين 50 – 52 مْ، في محافظات واسط وميسان وذي قار والبصرة والديوانية والنجف.

وحتى في شمال وغرب العراق ستأخذ الحرارة إتجاهاً صعودياً هذا الأسبوع، بعد أيام شهدت فيه البلاد عموماً أجواء صيفية إعتيادية مقبولة.

ودعا مراقبون وزارة الكهرباء، الى الاستعداد لإرتفاع الطلب الحاد للطاقة الكهربائية اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

يذكر ان هذه الموجة الخامسة هذا الصيف الذي بدأ فلكيا قبل 16 يوماً، أربعة منها في شهر حزيران الماضي، 3 منها قبل بداية فصل الصيف فلكياً (موجات حارة ربيعية قوية).



