انطلاق مباراتي نصف نهائي كأس العراق

2024-07-07 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت قبل قليل مباراتي نصف نهائي بطولة كأس العراق للموسم الحالي .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع): أن المباراة الأولى والتي تجمع فريق الزوراء بنظيره القوة الجوية الجارية على اديم ملعب الشعب الدولي قد انطلقت قبل قليل.وأضاف، أن ملعب الزوراء شهد قبل قليل ايضا انطلاق مباراة نصف النهائي الثانية والتي تجمع بين فريق الشرطة ونظيره النفط.يشار الى أن الفائز من المباراة الأولى سيلتقي الفائز من المباراة الثانية في نهائي بطولة كأس العراق .