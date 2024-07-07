ستراتيجية جديدة لحسم منصب رئيس البرلمان بحلول الفصل التشريعي الجديد

2024-07-07 21:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن وجود حوارات مكثفة لانهاء ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ستراتيجية "الانسحاب مقابل من يحصل على الاغلبية".

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القوى السياسية وخاصة الأطراف السنية تجري حوارات مكثفة من اجل حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وحسم الملف مع بداية الفصل التشريعي الجديد".

وبين ان "الحوارات لغاية الان تجري دون أي جديد فيها لكنها مستمرة وهناك نية حقيقية لحل الازمة من خلال الوصول الى مرشح تسوية ما بين كل الأطراف السياسية ويكون مرشحا واحدا للمكون السني او الذهاب نحو عقد جلسة واي مرشح يحظى بأغلبية الأصوات ينسحب المرشح الاخر، والحوارات تجري على هذا الأساس حالياً".

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة او التوافق "المشروط" على شخصية سياسية سنية.

ويبدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد في التاسع من تموز الجاري، فيما من المتوقع ان تبدأ اولى جلسات البرلمان بعد يوم عاشوراء، بحسبما كشفت اطراف برلمانية.