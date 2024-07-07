محافظة بغداد تعلن المباشرة بتنفيذ مشروع مجاري ناحية سبع البور الاستراتيجي

2024-07-07 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، المباشرة بتنفيذ مشروع مجاري ناحية سبع البور الذي يعد من المشاريع المهمة والحيوية.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذا المشروع الذي يأتي بتوجيه ومتابعة ميدانية من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعد من المشاريع المهمة الذي يتألف من أربع محطات رفع مشتركة (مياه أمطار، صرف صحي) وبطاقة تصريف 44 مترا مكعبا في اليوم".وأضافت، أن "المشروع تشرف عليه ملاكات مديرية مجاري محافظة بغداد وبتنفيذ شركة (العزة) تتألف الشبكة من 142 ألف متر طول بالنسبة للصرف الصحي و 126 ألف متر طول لتصريف مياه الأمطار، ومياه الأمطار سيتم ضخها إلى المبازل ومياه الصرف الصحي سيتم ضخها إلى وحدة المعالجة المركزية".وأشارت إلى أن "المشروع سيسهم بالحفاظ على البيئة وتوفير فرص للعاطلين عن العمل فضلا عن النهوض بواقع الخدمات للناحية، ومن المؤمل إنجاز المشروع بشكل كامل خلال العام 2027".