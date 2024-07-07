2024-07-07 21:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة إنجازاً مميزاً في اختتام مشاركته ببطولةِ أندية العراق للشباب في رياضة المواي تاي، حيث حصد الفريق (11) وساماً ملوناً، توزعت بين 9 أوسمة ذهبية ووسامين فضيين.

وتبارى أبطال نادي الشرطة مع نخبةٍ من أقوى المقاتلين من مختلف الأندية العراقيّة، حيث نجحوا في التتويج بلقب فئة 16-17 عاماً.

وأعرب المدرب علاء فاضل الكناني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ عن شكره وتقديره للاعبين الذين حققوا الأوسمة الغالية، مشيداً بأدائهم وجهودهم التي كانت بحد ذاتها إنجازاً استثنائيا.

كما أثنى الكناني على جميع أعضاء الجهاز الفنيّ المساعد وأعضاء اتحاد المواي تاي، وفي مقدمتهم علي المحموداي و حيدر البهادلي، ولم ينسَ تقديم الشكر إلى الهيئة الإداريّة على مواصلتها الدعم المستمر للفريق.