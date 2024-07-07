الجوية والشرطة يتأهلان الى نهائي كأس العراق

2024-07-07 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

تأهل كل من القوة الجوية والشرطة، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، الى نهائي بطولة كأس العراق.

وتمكن فريق القوة الجوية من تحقيق الفوز على الزوراء بنتيجة هدف نظيف سجله اللاعب مصطفى سعدون بالدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت على ارض ملعب الشعب الدولي، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الزوراء كاظم رعد بالدقيقة 63.

الى ذلك، حقق فريق الشرطة انتصاراً على النفط بنفس النتيجة، من امضاء لاعب القيثارة حسين علي بالدقيقة 61 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة.

وسيتقابل في الدور النهائي من بطولة كأس العراق القوة الجوية والشرطة يوم الأربعاء القادم على ملعب الشعب الدولي.