2024-07-07 22:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بمصرع عامل بصعقة كهربائية أثناء العمل وسط العاصمة، فيما تعرض شاب لـ"الاغتصاب" من قبل آخرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة بغداد الجديدة تلقى بلاغاً بمصرع عامل بناء تولد 2009 جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء العمل ضمن منطقة زيونة".

وبين أنه "تم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف أن "شاباً تولد 2006 قدم بلاغاً ضد ثلاثة أشخاص متهماً إياهم باغتصابه داخل منزل أحد المتهمين في منطقة الأمين شرقي بغداد"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال المتهمين الثلاثة والذين اعترفوا بجرمهم".