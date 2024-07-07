2024-07-07 22:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد - كركوك، قرب ناحية العظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع حصل مساء اليوم، وتمثل بانقلاب سيارة تويوتا حمل على طريق بغداد - كركوك قرب قرية ام الكرامي داخل حدود ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع أربعة أشخاص كانوا يستقلون العجلة"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثث الضحايا إلى الطب العدلي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.