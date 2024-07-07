2024-07-07 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاستعداد لإحياء شعائر الله في مجالس أبي الأحرار مع حلول السنة الهجرية الجديدة بهلال شهر محرم الحرام.وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مع حلول السنة الهجرية الجديدة بهلال شهر محرم الحرام، نستحضر كل معاني العطاء والفداء والوفاء، ونقف بإجلال، أمام ذكرى عاشوراء، وهي تحمل أسمى مراحل التضحية، من أجل القيم الإسلامية الأصيلة، فنستعد جميعاً شيباً وشباباً ، رجالاً ونساءً ، صغاراً وكباراً ، لإحياء شعائر الله، في مجالس أبي الأحرار، وقائد الثوار وسيد الشهداء، إمامنا الحسين (عليه أفضل الصلاة والسلام) وأهله الميامين، وصحبه المنتجبين، في واقعة الطف بكربلاء الرفعة والسمو والكبرياء".وتابع: " لنغترف من معينها الثر، وننهل من كوثرها النقي، قيم الشجاعة والبطولة، وحقائق الإيمان الصادق، ودروس الوعي والإدراك لحقيقة الوجود، وأهمية دور الإنسان الواعي في التمهيد لدولة العدل الإلهي، تحت راية بقية الله الأعظم ( أرواحنا فداه)، ونجدد العهد لقافلة الخلود الحسيني، وكواكب الشهداء الأبرار، بالمضي على طريق الحق في سبيل الله، حتى ننال أحدى الحسنيين، أما النصر وأما الشهادة، ونحن نواجه كل التحديات التي تحيط بديننا ومجتمعاتنا وبلداننا".