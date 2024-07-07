وزارة الداخلية: القبض على أحد تجار المخدرات الدوليين في المثنى

2024-07-07 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد تجار المخدرات الدوليين وبحوزته 275 ألف حبة كبتاجون مخدرة في محافظة المثنى.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية أمنية استخبارية دقيقة وبجهود فنية، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على احد تجار المخدرات الدوليين وبحوزته 275 الف حبة من حبوب الكبتاكون المخدرة اي ما يعادل 45 كيلو غرام، جاءت عملية القبض في محافظة المثنى وباشراف مدير مخدرات المثنى بالتعاون مع الهيئة التحقيقية في المديرية العامة".وأضاف، أنه "تم عرض المتهم امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".