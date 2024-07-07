2024-07-07 23:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قاطع المعزّون والزائرون في كربلاء، مساء اليوم الأحد، (7 تموز 2024)، كلمة رئيس ديوان الوقف الشيعي، حيدر الشمري خلال مراسم تبديل راية مرقد الامام الحسين (ع).

واستهجن الزائرون ولوحوا بأيدهم بالرفض عندما تطرق الشمري في كلمته بالمناسبة التي ألقاها داخل الصحن الحسيني الى شكر الحكومة المركزية واعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.

ويعد هذا الموقف أحدث مؤشر على استمرار عدم الثقة بين المواطن والعملية السياسية، كما يصفه مراقبون.

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