العامري ووفد المقاومة الفلسطينية يناقشان تطورات غزة وعمليات ردع الاحتلال

2024-07-08 01:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس تحالف نبني هادي العامري، مع وفد المقاومة الفلسطينية تطورات غزة وعمليات ردع الاحتلال الصهيوني.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف نبني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف نبني هادي العامري استفبل في مكتبه ببغداد وفد المقاومة الفلسطينية والذي يضم اعضاء من حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي، واطلع خلال اللقاء على تطورات الميدان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وصمود أهالي غزة ضد العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل بدعم امريكا والغرب ووضع المقاومة الفلسطينية والملاحم البطولية التي تسطرها لردع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع."وأضاف، أن "اللقاء استعرض عملية طوفان الأقصى وابعادها الاستراتيجية وما حققته من نتائج فندت من خلالها مزاعم قوة الاحتلال العسكرية وكشفت للعالم أجمع مدى الإجرام والمجازر التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب دون أي محاسبة دولية وبحماية امريكية إضافة إلى استنهاض همم شعوب العالم تجاه القضية الفلسطينية".