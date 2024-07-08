حادثة مؤثرة في الناصرية.. أصابه شقيقه بعدة طلقات ولم يطلب الشكوى ضده قبل وفاته

2024-07-08 01:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بمقتل شخص بخلاف بين أشقاء جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصا أطلق النار على اخيه فأصابه بعدة رصاصات في جسده بسبب خلاف عائلي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "المصاب نقل إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج، ولم يطلب الشكوى ضد شقيقه بتهمة الشروع بالقتل، غير انه توفي متأثراً بجراحه".