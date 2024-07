2024-07-08 01:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار لناصرية:توشحت مدينة الناصرية بالسواد معلنةً حلول شهر محرم الحرام، شهر الحزن والأسى على استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وصحابته الكرام في واقعة الطف الأليمة، حيث انتشرت في أرجاء المدينة اللافتات السوداء والرايات تعبيرا عن الحزن والمواساة في هذه الذكرى الأليمة.

