2024-07-08 01:30:06 - المصدر: منصة إيشان

كشف مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات التركية في شمال العراق. وقال مستشار رئيس الوزراء، إبراهيم الصميدعي، في تصريح لبرنامج “المقاربة”، الذي يقدمه الزميل سامر جواد وتابعته منصة “إيشان”، إن “هناك تنسيقاً مع الحكومة العراقية بخصوص العمليات العسكرية للجيش التركي في إقليم كردستان”. وأشار […]

ظهرت المقالة مستشار رئيس الوزراء: العمليات التركية شمال العراق تجري بتنسيق مع الحكومة أولاً على ايشان.