قيادة قوات الحدود تنعى الشهيد العقيد علي الدبي

2024-07-08 02:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنعت قيادة قوات الحدود الشهيد العقيد "علي حميد عبد الدبي"، مقدم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قيادة قوات الحدود تنعى الشهيد البطل العقيد علي حميد عبد الدبي، مقدم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة، والذي استشهد إثر اغتيال غادر نفذته عصابات اجرامية اثناء تأديته لواجبه المقدس في حماية حدود العراق من التسلل والتهريب".وأضافت، أن "الشهيد ساهم مع اخوانه من ابطال قيادة قوات الحدود في العمل على التصدي لكافة حالات التسلل والتهريب ومنع ادخال المخدرات الى البلاد ضمن قاطع مسؤوليتهم، تغمد الله الشهيد البطل برحمته الواسعة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".