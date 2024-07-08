ثنائي سعودي يتفاوض مع دي خيا

2024-07-08 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعكشفت مصادر صحفية، عن اهتمام أحد الأندية السعودية بالتعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.وبحسب الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع تويتر، فإن الشباب وناديًا سعوديا آخر، قاما بإجراء محادثات مع دي خيا هذا الصيف.وأشار جاليتي إلى أن الحارس المخضرم يقوم حاليا بتقييم العروض التي حصل عليها خلال الميركاتو الصيفي 2024.وغادر ديفيد دي خيا، البالغ من العمر 33 عامًا، جدران المان يونايتد في صيف عام 2023.وذكرت تقارير سابقة أن راتب الحارس ديفيد دي خيا يمثل عقبة، حيث كان آخر راتب أسبوعي له في اليونايتد 375 ألف جنيه إسترليني.