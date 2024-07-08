2024-07-08 10:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أثار توني كروس نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا المعتزل حديثا الجدل بعدما خاض آخر مباراة في كرة القدم خسر فيها المانشافت أمام إسبانيا في ربع نهائي اليورو الجمعة الماضي. وقال كروس خلال مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية، بأنه يفضل الاستمرار في العيش في إسبانيا رغم اعتزال كرة القدم، بدلا من العودة إلى ألمانيا، بسبب “مشاكل […]

ظهرت المقالة توني كروس يفضل العيش في إسبانيا بدل ألمانيا بسبب “مشاكل أمنية كبيرة” أولاً على ايشان.