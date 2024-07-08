نابولي يحدد موعد الكشف الطبي لمدافع ريال مدريد

2024-07-08 10:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

اقترب نادي نابولي الإيطالي، من حسم تعاقده مع أحد لاعبي ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتوصل نابولي لاتفاق نهائي مع ريال مدريد، حول ضم المدافع رافا مارين هذا الصيف.

وذكر خبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع تويتر، أن رافا مارين سيجري الفحوصات الطبية مع نابولي في العاصمة روما، اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يعلن نابولي عن إتمام الصفقة، بمجرد اجتياز اللاعب للفحوصات، خاصة وأن الفريق يستعد لبدء تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي في 9 تموز الجاري.

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن صفقة انتقال مارين إلى نابولي، ستكلف النادي الإيطالي 12 مليون يورو.

ويعد رافا مارين من خريجي أكاديمية ريال مدريد للشباب، لكنه لم يلعب للفريق الأول، وقضى الموسم الماضي معارا لصالح ألافيس.